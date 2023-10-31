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В ЦАХАЛ назвали число удерживаемых в секторе Газа заложников

12:28
  • вторник
  • 31 октября 2023

Семьи похищенных проинформированы

Израильские военные уточнили данные о заложниках, которых удерживают в секторе Газа боевики ХАМАС. Как заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, в руках палестинских радикалов сейчас не менее 240 пленников.

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Хагари также сообщил, что семьи заложников проинформированы. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что среди заложников палестинского движения ХАМАС - 33 ребенка.

Хагари также сообщил, что в секторе Газа идут ожесточенные бои. По словам израильского генерала, эти боевые действия опасны, они имеют свою цену. С начала боевых действий 7 октября погибли 315 израильских военнослужащих, приводит слова пресс-секретаря ЦАХАЛ ТАСС.

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