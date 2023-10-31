Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Центр работает по самым современным стандартам

В Москве на базе Госпиталя для ветеранов войн №3 работает специализированный Центр амбулаторной медицинской помощи для участников СВО. Здесь с каждым пациентом работает сразу целая команда врачей. В распоряжении медиков самое современное оборудование. Сегодня новый центр осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

Занятия по расписанию. Дисциплина - военная. Каждый из пациентов, проходящих реабилитацию, понимает - только преодоление поможет вернуть форму или по крайней мере поддерживать ее. Разрабатывать раненые ноги, руки нужно и важно.

Регулярные занятия помогают восстановить мышцы. Что крайне важно - особенно после нескольких операций. Под пристальным контролем специалистов прогресса удается достичь.

Илья родом с Белгородчины, попал в госпиталь спустя неделю после полученных пулевых ранений. Здесь отметил 35-летие. Врачи спасли руку от ампутации и, как шутит, собрали заново.

"Реабилитологи очень хорошо помогают. Занимаются нами. Я 4,5 месяца не ходил, пролежал, вот около трех недель встал на ноги, заново стал ходить. Разрабатывают мне ногу, руку", - рассказал пациент.

Проведать бойцов, проходящих реабилитацию, приехал мэр Москвы. Сергей Собянин осмотрел Центр и познакомился с пациентами. Владислав рассказал о своем ранении, полученном под Горловкой - одна пуля угодила в позвоночник, парализовав ноги.

- Врачи надежды не давали. А сюда приехал, у меня таз заработал, органы заработали. И ноги подключаются. Вспоминают. И с каждым днём всё лучше и лучше.

- Что говорят врачи, дают надежду?

- Да.

- Выглядишь хорошо.

- Я никогда руки не опускаю. Только вперёд.

- Настроение боевое, да?

- Я же командир ГРАДа.

- Будем надеяться, что всё будет хорошо.

- Спасибо, что пацанов навещаете!

Центр амбулаторной медицинской помощи для военнослужащих, уволенных из рядов Вооруженных сил, работает по самым современным стандартам. Сюда приходят сами, обращаются пациенты из единого центра поддержки или из поликлиник. К пациенту прикрепляют персонального лечащего врача, который сопровождает на всех этапах.

"В день обращения пациент проходит так называемый базовый чекап. По итогам проведённого базового чекапа пациенту формируется его индивидуальный план дальнейшего наблюдения", - рассказала Полина Ваганова, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Госпиталя ветеранов войн №3.

При необходимости чекап расширяется за счёт мощностей госпиталя. И уже через 4 часа лечащий врач имеет полное представление о состоянии здоровья. Отделение восстановительной медицины дополнено ранней медицинской реабилитацией. Есть водолечебница, кинезиотерапия, подводные тренажеры. Занятия с пациентами с поражёнными конечностями проходят в зале ЛФК.

"Беговые дорожки с дополненной 3D реальностью и биологической обратной связью. Это вся аппаратура по разработке верхних и нижних конечностей с ограничением их работы", - пояснил Ваграм Мовсесян, врач реабилитационной медицины, завотделением ранней медицинской реабилитации Госпиталя ветеранов войн №3.

Врачебный персонал в силах подготовить пациента к протезированию поражённых конечностей. Также для пациентов открыт кабинет психолога.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"