Продолжается масштабная программа по расширению дорожной сети Москвы

В ближайшие годы появится более 200 дополнительных объектов

Мосты, тоннели, а еще продолжения городских улиц. В ближайшие годы в Москве появятся более 200 объектов, которые помогут еще лучше связать районы, а жители получат новые маршруты, позволяющие значительно экономить своё время.

Самую сложную работу успели завершить до холодов, признаются строители. Возвели опоры моста, которые установлены прямо в русле реки Москвы. Гигантские бетонные стойки появились по разным берегам в районе Мнёвников. Сейчас собирают основной пролёт, который станет продолжением улицы Мясищева и соединит новой транспортной артерией Мнёвниковскую и Филёвскую поймы.

"Состоит из четырех опор - две русловые, две береговые. В данный момент опоры уже сооружены полностью. Идёт сборка металлоконструкций методом конвейерно-тыловой сборки. Впоследствии будет надвижка с двух берегов со стыковкой в русле реки", - пояснил начальник участка Николай Раевский.

Новый мост разгрузит Северо-Западную хорду в Крылатском. Жители Филёвской поймы смогут быстрее добираться до метро. Сейчас им приходится ездить к Филям и на Багратионовскую. А это без малого 20 минут на автобусе. До станции БКЛ "Мнёвнивки" же в будущем можно будет дойти пешком.

"Благодаря строительству этих инженерных сооружений появляются новые логистические связи, новые маршруты, в том числе для общественного транспорта. Данная работа ведётся в городе планомерно. С 2011 по 2022 год ввели в эксплуатацию 22 автомобильных моста", - сообщил Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства города Москвы.

В рамках этой городской программы параллельно строят мост и на другой стороне Филёвской поймы - в районе Берегового проезда. Он свяжет Шелепихинскую набережную, магистральные улицы, а также обеспечит пешую доступность к Москва-Сити. Чтобы возвести этот путепровод, строителям пришлось буквально залезть в воду для возведения бетонных опор.

"Ведутся работы по сооружению опор на двух берегах Москва-реки. Приступили к монтажу металлоконструкций пролётного строения. Здесь во время работ были отсыпаны два островка для строительства русловых опор", - пояснил руководитель проекта Алексей Рогачев.

По расширению дорожной сети Москвы развёрнута масштабная программа. В ближайшие годы появится более 200 дополнительных объектов - это не только мосты и тоннели, но и продолжения городских улиц, которые в значительной степени разгрузят вылетные магистрали и основные шоссе.

"Это связки между районами, дополнительные эстакады, путепроводы, которые нам позволят уже к созданной инфраструктуре мощной улично-дорожной добавить такие локальные связи между районами, между секторами города", - сообщил Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Развитие транспортной инфраструктуры города сейчас приоритетная работа Стройкомплекса Москвы. Ключевой проект - завершение южной части Московского скоростного диаметра.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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