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В "Лосином острове" провели вакцинацию диких животных от бешенства

15:08
  • вторник
  • 31 октября 2023

По всему парку были разложены специальные брикеты

Прививка для лисы! В "Лосином острове" провели вакцинацию диких животных от бешенства. Никаких уколов - всё вкусно и полезно!

Коричневые брикеты весом до 30 грамм разложили по всему парку, замаскировав травой и упавшими листьями. Самые вкусные оставили около нор, чтобы лисы уж точно съели полезное лакомство. Впрочем, в его составе - костная мука и говяжий жир: ни один зверь мимо не пробежит! Через неделю все закладки проверят. И то, что окажется нетронутым, соберут и утилизируют

"Для домашних животных опасности она не представляет. Выкладка вакцины проходит в таких местах, где человек с домашними животными не должен находиться. Это близ нор, это в глубине леса, вдалеке от пеших троп, по которым могут ходить отдыхающие", - рассказал Иван Юткин, сотрудник национального парка "Лосиный остров".

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