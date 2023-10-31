На ВДНХ восстанавливают знаменитый ресторан "Золотой колос"

Зданию вернут первоначальные цвета

Вместо звона посуды - шум строительных инструментов. За лесами кипит работа - возвращается легенда московского общепита, знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ.

Сюда шли за особым шиком и атмосферой - эксклюзивная мебель, обилие зеркал, хрустальные люстры, живая музыка и танцевальная площадка под куполом, сейчас его не видно за лесами - там работают реставраторы.

Свод слово собран из множества квадратных картин-кессонов. В каждом характерные для советской эпохи цветы, вазы с фруктами и колосья. Каждое движение требует мастерства и терпения. А уровнем ниже в работе изящные капители колонн и лепные панно. Большинство уличных деталей снимают и реставрируют вручную.

Под реставрационные мастерские переоборудованы бывшие парадные обеденные залы. Один был в темно-синих тонах, второй - в золотых, причем, этим цветовым решениям соответствовало все - обивка мебели, портьеры, даже каемки на тарелках. А авторское деликатесное меню многие помнят до сих пор.

"Ресторан относился по советской терминологии к первой категории - это означало необычные блюда. И они были старорежимного типа - 13 типов салатов, 6 типов супов - осетрина, стерлядь, рябчики", - рассказал куратор музея ВДНХ Павел Нефёдов.

В "Золотом колосе" работали самые титулованные повара и даже котлеты здесь подавали "с огоньком" - судя по опубликованному фирменному рецепту. В обжаренный картофель в форме бочонков добавляли ликер и поджигали перед подачей. Все блюда официанты успевали доставлять горячими и "с эффектом" они передвигались по хитро устроенным внутренним проходам и лестницам. Ресторан, похожий на средиземноморский дворец на берегу пруда, был обязательной и финальной точкой посещения ВДНХ, когда уже позади официальная часть выставки.

"Ресторан был самым престижным. Сюда привозили самых главных гостей - передовиков, иностранные делегации. Это и королевские персоны, и вице-президент США Никсон", - рассказал Павел Нефёдов.

Сюда могли попасть и простые горожане, но на свободные места всегда были очереди, хотя в теплое время года работали два этажа и могли разместиться около тысячи гостей. Поистине золотое время "Золотого колоса" завершилось в 90-е, когда здание начало ветшать и его закрыли на ремонт, который начался только теперь.

"Как видно сейчас, колонны буквально сыплются на глазах. И учитывая концепцию воссоздания объекта 1954-го года, подразумевается демонтаж этих колонн, они поздние. На их месте будут воссозданы исторические конструкции колонн-фонарей, на которой будет опираться уже современная кровля навеса", - пояснила Анна Кузнецова, главный архитектор проекта реставрации павильона ресторана "Золотой колос".

Зданию вернут первоначальные цвета - сочетание бежевого и белого. После восстановления фасада и всех его элементов реставраторы перейдут к интерьерам. Будут восстановлены исторические двери и рамы, на место вернутся зеркала. Планируется, что после открытия здесь снова будет ресторан, а часть пространств станут выставочными.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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