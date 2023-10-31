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Кремль анонсировал меры против вмешательства в дела России извне

13:17
  • вторник
  • 31 октября 2023

Об этом рассказал Дмитрий Песков

Меры по противодействию вмешательству в дела Российской Федерации извне будут усилены по результатам совещания, прошедшего у главы государства Владимира Путина. Об этом во вторник, 31 октября, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин заявил о попытках дестабилизации и раскола российского общества извне

По словам спикера Кремля, уже по составу участников пресловутого совещания (среди них были главы силовых структур и спецслужб) можно прийти к выводу, что "речь далее пойдет об усилении мер по противодействию того самого вмешательства извне, в том числе информационных внешних манипуляций и так далее".

Целью этих мер Песков назвал предотвращение в дальнейшем провокаций в России с использованием темы ближневосточного обострения, сообщает ТАСС.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США "остались разочарованы тем, что российские органы правопорядка сумели нейтрализовать инспирированные извне риски дестабилизации обстановки". Дипломат предложил американской стороне "зарубить на носу", что все попытки подорвать конституционный строй в России обречены на провал.

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