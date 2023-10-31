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Песков связал условия ухода из России иностранного бизнеса с квазивойной

13:34
  • вторник
  • 31 октября 2023

Для компаний из недружественных стран действуют особые условия

Особый режим для уходящих из России компаний из недружественных стран обусловлен "квазивойной", развернутой коллективным Западом против нашего государства. Такое заявление сделал во вторник, 31 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что "Россия продолжает оставаться открытой страной, Россия продолжает быть заинтересованной, Россия по-прежнему готова создавать комфортные условия для работы здесь иностранных компаний".

Однако "свободного выхода" из России для представителей бизнеса недружественных стран не может быть.

При этом Песков подчеркнул, что условия выхода с российского рынка для компаний из недружественных стран не связаны с волатильностью курса рубля, сообщает ТАСС.

Песков уже отмечал, что правительство действительно на фоне беспрецедентных агрессивных действий в адрес России в других странах принимает меры для защиты российской экономики и, в первую очередь, отечественных компаний.

При этом депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что для компаний, которые покинули российский рынок, а затем возвращаются, следует ввести "налог за возвращение на рынок". Он предложил ввести для таких фирм обязанность по внесению в бюджет не менее 10% от половины рыночной стоимости активов на момент ухода из страны, если компания желает возобновить работу в России.

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