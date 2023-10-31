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Песков оценил кандидатов на предстоящих выборах президента России

13:10
  • вторник
  • 31 октября 2023

Предвыборная кампания еще не объявлена

Многие потенциальные кандидаты в президенты России соответствуют критериям, предъявляемым конституцией. Однако предвыборная кампания в России еще не объявлялась, напомнил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля прокомментировал информацию о том, что бывший депутат Госдумы от "Союза правых сил" Борис Надеждин договорился о выдвижении в президенты с партией "Гражданская инициатива". Его назвали первым появившимся претендентом на высший руководящий пост в стране.

Песков в беседе с журналистами пояснил, что де-юре "первого кандидата" пока нет. Он появится после того, как будет зарегистрирован в Центризбиркоме. Представитель Кремля напомнил, что в конституции прописано, кто может выставлять свою кандидатуру на должность президента. Этим критериям соответствуют многие, так что может появиться множество кандидатов, приводит слова Пескова "Интерфакс".

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