Блинкен нарядил сына Зеленским на Хэллоуин и показал Байдену

Его дочь была в образе Украины

Дети Госсекретаря США Энтони Блинкена в костюмах Украины и ее президента Владимира Зеленского пришли просить у президента США Джо Байдена подарки.

Костюмированная вечеринка в Белом доме состоялась по случаю празднования Хэллоуина, пишет Sky News.

Сын политика был одет в свитшот и брюки цвета хаки, в которых чаще всего Зеленский появляется на публике, а дочь - в синее платье с желтым платком, которые повторяют цвета украинского флага.

По традиции, дети подошли к президенту США за порцией конфет. Сам Байден пришел на праздник без костюма, видимо, он был в образе самого себя.

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