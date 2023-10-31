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ФСБ объявила предостережение жителю Москвы за финансирование ВСУ

15:07
  • вторник
  • 31 октября 2023

Задержанный мужчина раскаялся в содеянном

ФСБ объявила официальное предостережение жителю Москвы. Мужчина планировал финансировать входящую в состав Вооруженных сил Украины организацию, деятельность которой запрещена на территории России.

Он купил в интернет-магазине товары с символикой организации, полагая, что деньги пойдут по назначению. Задержали мужчину в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Он уже дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

В ФСБ уточнили, что его действия создали условия для совершения преступления, предусмотренного статьёй уголовного кодекса "Государственная измена". В управлении напоминают, что граждане России, оказывающие финансовую, материально-техническую, консультационную или иную помощь подобным организациям будут нести уголовную ответственность. А это лишение свободы сроком от 12 лет до пожизненного.

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