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Воевавшего в ВСУ уроженца Тверской области обвинили в госизмене

13:43
  • вторник
  • 31 октября 2023

Его задержали в одном из районов ЛНР

Уроженец Тверской области, воевавший в рядах ВСУ, стал фигурантом уголовного дела по статье 275 - о госизмене. Как установили сотрудники УФСБ России, мужчина занимал должность заместителя начальника штаба одного из подразделений территориальной обороны Украины.

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Мужчину задержали в одном из районов Луганской Народной республики. Он участвовал в рядах ВСУ в боевых действиях против российских Вооруженных сил.

Возбуждено уголовное дело. Как сообщили в УФСБ по Тверской области, проведены следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Их цель - установить все детали противоправной деятельности фигуранта, передает РИА Новости.

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