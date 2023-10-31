Воевавшего в ВСУ уроженца Тверской области обвинили в госизмене

Его задержали в одном из районов ЛНР

Уроженец Тверской области, воевавший в рядах ВСУ, стал фигурантом уголовного дела по статье 275 - о госизмене. Как установили сотрудники УФСБ России, мужчина занимал должность заместителя начальника штаба одного из подразделений территориальной обороны Украины.

Мужчину задержали в одном из районов Луганской Народной республики. Он участвовал в рядах ВСУ в боевых действиях против российских Вооруженных сил.

Возбуждено уголовное дело. Как сообщили в УФСБ по Тверской области, проведены следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Их цель - установить все детали противоправной деятельности фигуранта, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"