Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

Юпитер в Тельце готовится дать бой Солнцу в Скорпионе

Овны

Будьте внимательны, подписывая финансовые документы и пересылая деньги. А соглашаясь на какую-то работу, закрепите свои договоренности на бумаге - на всякий случай.

Тельцы

Юпитер в вашем знаке готовится дать бой Солнцу в Скорпионе. К счастью, это случится в выходные, но все же не будет лишним подстраховаться и провести эти дни максимально тихо.

Близнецы

Сердце с разумом не в ладах. Да и не только с разумом: Луна в вашем знаке попала под раздачу и просится на ручки. Не принимайте близко к сердцу чужие слова и косые взгляды.

Раки

У женщин-Раков что-то тайное может внезапно стать явным, так что не расслабляйтесь, болтая с подругами. Ну а мужчинам лучше сегодня обходить прекрасный пол стороной.

Львы

Ваши личные инициативы могут вызвать недоумение на работе или в семье. Не спешите обижаться, просто сейчас неподходящий момент для новшеств и перемен в делах.

Девы

Венера в вашем знаке слегка одурманена влиянием веселого Урана. Будьте осторожны, чтобы не зайти слишком далеко в смелых любовных и денежных экспериментах.

Весы

Опасный день для кошелька и банковского счета обычно аккуратных с деньгами представителей знака. Проверьте, нет ли у вас неоплаченных штрафов и налогов, все ли в порядке с платежами.

Скорпионы

Солнце в вашем знаке приближается к точке противостояния с Юпитером. Вам нужно умудриться ни с кем не поссориться в течение ближайшей недели. Если удастся – вы просто герой!

Стрельцы

Большинство расстраивающих вас событий происходят в вашей голове или в компьютере, телефоне. Попробуйте взглянуть на них с другой стороны и понять: все ли так уж плохо?

Козероги

Следите за успеваемостью детей, если они у вас учатся, а также за состоянием своих творческих проектов. Собираетесь к парикмахеру или по магазинам? Звезды не советуют!

Водолеи

Семья может серьезно отвлекать вас в ближайшие дни от работы. Сосредоточьтесь пока на делах, а в выходные сможете с головой уйти в домашние хлопоты и отношения с семьей.

Рыбы

Переговоры, экзамены и общение с преподавателями и учениками даются вам с трудом. Не делайте из этого драму, просто звезды так встали. Но через неделю все изменится!

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