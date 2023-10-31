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Госсекретарь Союзного государства назвал фундамент отношений России и Белоруссии

13:57
  • вторник
  • 31 октября 2023

Страны продолжают укреплять партнерство

Объединение усилий Минска и Москвы делает страны конкурентоспособнее. Такое заявление сделал во вторник, 31 октября, госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.
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Мезенцев прокомментировал мнение некоторых белорусов о том, что "мы можем сами по себе, зачем это Союзное государство: огромный мир вокруг нас, и нас все ждут, готовы нам помочь".

Политик в эфире телеканала "Беларусь 1" напомнил историю постсоветского периода, поинтересовавшись, "разве СНГ в постсоветский период, система отношений в ШОС и БРИКС не доказывают, что, объединяя усилия, мы успешнее и конкурентоспособнее".

В сентябре Владимир Путин в ходе переговоров с Лукашенко в Сочи отметил надежность отношений с Белоруссией. Российский президент напомнил, что Белоруссия является частью Союзного государства. Это означает, что развязывание другими странами агрессии в отношении Белоруссии будет означать агрессию против России.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что его страна на сегодняшний день востребована в России как никогда. Политик объяснил это тем, что Белоруссия обладает колоссальными технологическими возможностями.

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Дмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев
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