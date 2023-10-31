Россиянам напомнили о предстоящей короткой рабочей неделе

Это связано с Днем народного единства

Суббота 4 ноября является нерабочим праздничным днем в связи с Днем народного единства, выходной день будет перенесен на ближайший понедельник — 6 ноября. Об этом напомнили россиянам в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

В ведомстве уточнили, что первая ноябрьская неделя начнется с длинных выходных с 4 по 6 ноября, рабочими будут дни с 7 по 10 ноября.

Роструд подчеркивает, что привлекать сотрудников к работе в праздничный день, если работа в этот день не предусмотрена графиком, можно только с их письменного согласия.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году. Новогодние праздники в 2024 году продлятся целых десять дней – в период с 30 декабря по 8 января.

При этом комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов не поддержал законопроект о длинных майских праздниках за счет сокращения новогодних длинны выходных.

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