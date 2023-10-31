Ситуация на грани катастрофы: сводки войны на Ближнем Востоке

В расширенной наземной операции ЦАХАЛ задействованы военно-морские силы, артиллерия, ВВС

Мужчина в ужасе от произошедшего - одним ударом разрушен лагерь беженцев Джебалия в секторе Газа, где укрывались сотни семей. Погибших, по первоначальным данным, не менее 400 человек.

Возле больницы в Хан-Юнисе - столб дыма. В последние дни Израиль нанес удар по нескольким больницам. Число погибших среди палестинцев близится к 8 с половиной тысячам. В основном это женщины и дети.

В ВОЗ считают, что ситуация уже на грани катастрофы. Это связано с большим количеством пострадавших, которым не оказывают медицинскую помощь, с нехваткой чистой воды и медикаментов. В министерстве здравоохранения Газы считают часы до отключения генераторов еще двух палестинских больниц.

"Мы начинаем атаку на ХАМАС в секторе Газа. Независимо от того, насколько длительны боевые действия, насколько тяжелы, нет другого результата, кроме победы", - заявил Ярон Финкельман, командующий Южным командованием ЦАХАЛ

В расширенной наземной операции ЦАХАЛ задействованы военно-морские силы, артиллерия, ВВС. Цель - расчистить поле боя. Бойцы зашли уже глубоко внутрь анклава. Работают в разных направлениях. Одну из групп зафиксировал разведывательный дрон палестинцев.

За сутки боевые силы ЦАХАЛ поразили около 300 целей. В том числе - военную технику и укрытия, построенные в тоннелях. Также армия Израиля заявила о ликвидации нескольких важных палестинских военных.

"Ночью солдаты ЦАХАЛа продолжали сражаться и продвигаться в наземных операциях в секторе Газа. В ходе комплексных и скоординированных воздушных и наземных ударов были и продолжают наноситься удары по террористам и сотням целей ХАМАС. Вчера вечером мы также ликвидировали командира батальона "Бейт-Лахия" Северной бригады организации", - сообщил Даниэль Хагари, представитель ЦАХАЛ.

По данным израильской армии, ликвидированный командир руководил резней 7 октября.

Дымовая завеса над Ашдодом. Ответственность за эти удары взяло боевое крыло ХАМАС бригады Аль-Кассама. Взрывы в небе Эйлата. Воздушная атака была сорвана перехватами и истребителями в районе Красного моря. Предположительно, это одна из баллистических и крылатых ракет, которые запустил Йемен в ответ на обстрел сектора Газа. Но никаких проникновений на территорию Израиля выявлено не было. ВВС Израиля продолжают проводить масштабные удары по всему сектору Газа.

Сразу 80 грузовиков с гумпомощью готовятся въехать на территорию анклава, сообщает минобороны Израиля. Они сейчас проходят тщательную проверку. Это крупнейшая доставка с момента начала конфликта. Медикаменты, еда и вода. Это сейчас серьезный дефицит в Газе. Израиль накануне предупреждал: если выяснится, что ХАМАС забирает гуманитарные грузы, то поставки будут прекращены.

В Египте не хотят принимать палестинских беженцев, но готовы оказать мирному населению Газы медицинскую помощь. В сетях появились фотографии мобильного госпиталя на границе.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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