Французская полиция открыла огонь по женщине в мусульманской одежде

Она угрожала взорвать себя в метро

В Париже полиция открыла огонь по женщине в мусульманской одежде, призывавшей к теракту.

Инцидент произошел на станции метро "Библиотека Франсуа Миттерана". От пассажиров электрички на линии RER C поступили жалобы на женщину, которая угрожала себя взорвать.

Прибывшие на место стражи порядка эвакуировали людей и изолировали злоумышленницу. При задержании она оказывала сопротивление, полицейским пришлось открыть огонь.

Женщина получила серьезное ранение в живот. Сейчас ее жизнь под угрозой, сообщили в парижской прокуратуре. Взрывчатки при ней не обнаружили, передает BFMTV.

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