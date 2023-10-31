В нижегородском приюте выхаживают 100-килограммового пса

Из-за лишнего веса Кругетс не может ходить и страдает от болезней внутренних органов

Даже лаять ему, кажется, очень трудно. А самостоятельно передвигаться Кругетс пока не может совсем. Лапы просто не выдерживают массивное и грузное туловище. Сильно болят суставы, есть проблемы с печенью, поджелудочной железой. В госпитале такого тяжелого, во всех смыслах, пациента перевозят на специальной тележке.

"Его основной диагноз это, конечно, ожирение. Вследствие того, что его, так сказать, владельцы, которые его в последующем бросили, его раскормили до таких размеров. То есть собаке ориентировочно около четырех лет, а она уже у нас весит 70 килограммов, что, конечно же, критично и является угрожающей жизни ситуацией", - отметила ветеринарный врач Ольга Алимбаева.

Жизнь Кругетса и правда была под угрозой. Беспомощного, не способного двигаться его нашли в Нижнем Новгороде на улице. Весил тогда он и вовсе больше центнера. Очевидно, раскармливали Кругетса не один день.

"Собаку откармливали дома, видимо, это кому-то казалось очень смешным и забавным, что растет такая крупная собака, но в какой-то момент, когда это перестало быть смешным, собаку отправили на улицу", объяснил Илья Казаков, волонтер благотворительного фонда "Сострадание НН".

"Нам надо определить, кто ее выкинул, потому что, по нашему мнению, это жестокое обращение с животным требует возбуждения уголовного дела и всех дальнейших действий по закону", - подчеркнул Владимир Гройсман, директор благотворительного фонда.

Найти владельцев собаки пока так и не удалось. Предположительно, ее бросили молодые люди, арендовавшие поблизости жилье.

Судьбой Кругетса теперь занимаются волонтёры. Лечение дорогостоящее - под 600 тысяч. Пес на уколах - обезболивающих и противовоспалительных, а еще у него пролежни, которые требуют ежедневной обработки. Но главное сейчас - диета. Кругетс ест специальный корм для снижения веса. Борьба с такой формой ожирения займет минимум полгода, говорят ветеринары. Первые результаты уже есть - Кругетс немного похудел и стал сам вставать.

Ласковый и дружелюбный, в госпитале он - всеобщий любимец. Главная проблема сейчас - найти Кругетсу нового хозяина. Пока никто не хочет забирать такого массивного пса из приюта. Даже несмотря на то, что волонтеры обещают и дальше помогать с лечением. Кругетс же каждому доверчиво смотрит в глаза и готов стать очень большим другом.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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