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Спецслужбы задержали соучастника покушения на Олега Царева

14:12
  • вторник
  • 31 октября 2023

Подтверждена причастность Киева к преступлению

Федеральная служба безопасности сообщила детали расследования покушения на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева. Задержан координатор преступления – проживающий в Ялте гражданин России. Он по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, а позже оборудовал тайник с оружием.

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Как сказано в сообщении ЦОС ФСБ, 46-летний гражданин России задержан, он признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. При обыске обнаружено готовое к применению взрывное устройство, средства связи с украинскими кураторами. Найдены также фотографии Царева и схемы подходов к местам его проживания и работы.

В ФСБ подчеркнули, что украинские спецслужбы используют методы, сравнимые с деятельностью международных террористических структур. В ведомстве отметили, что в отношении Царева и его семьи приняты необходимые меры безопасности. Состояние здоровья самого экс-депутата  удовлетворительное, передает ТВЦ.

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