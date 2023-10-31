Бочкарёв: В электродепо "Столбово" началось активное строительство ключевых объектов

Выполнены работы по планировке территории

Как сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарёв, на стройплощадке будущего электродепо "Столбово", которое будет использоваться для обслуживания подвижного состава Троицкой и Сокольнической линий метро, начались активные работы по созданию основных зданий и сооружений.

"Выполнены работы по планировке территории, ведется строительство подвальных этажей зданий и сооружений основного этапа. Также завершено устройство буронабивных свай и уже собрано более 650 тонн металлоконструкций главного здания отстойно-ремонтного корпуса", - уточнил замглавы города.

Он добавил, что отстойно-ремонтный корпус рассчитан на 33 канавы. Из них на 27 будет осуществляться ночной отстой подвижного состава, еще пять предназначены для ремонта поездов, а еще одна - для мойки. В корпусе установят современное оборудование - в том числе колесотокарный станок для обточки колес.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов сообщил, что сейчас идут монолитные работы по коммуникационному коллектору для внутренних сетей теплоснабжения и водоснабжения, ведется устройство глубинного дренажа по вееру путей. Также начались земляные работы по устройству котлована инженерного корпуса. Готовность монтажа металлоконструкций здания мотодепо - 65%.

Как уточнил Кравцов, в настоящее время ведется бетонирование фундаментной плиты административно-бытового корпуса. На объекте планируется увеличить численность задействованного персонала - до двух тысяч человек в начале следующего года.

Для перегона составов Сокольнической линии метро сооружаются три соединительные ветки, по которым уже завершаются монолитные работы, на одной из них начат монтаж верхнего строения пути, напомнил Кравцов. Для Троицкой линии проложат еще одну подземную соединительную ветку. Сейчас сооружается стартовый котлован для строительства с помощью тоннелепроходческого щита.

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