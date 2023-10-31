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"Живем дальше": Пугачева объявилась после отъезда из Израиля

14:39
  • вторник
  • 31 октября 2023

Певица с семьей обосновалась на Кипре

Певица Алла Пугачева опубликовала в социальных сетях фотографии своих детей и мужа. Снимки сделаны на Кипре, где поселилось звездное семейство после отъезда из Израиля.

Пугачева сопроводила фотографии подписью "Живем дальше", воздержавшись от каких-либо подробностей, сообщает РИА Новости.

О том, что Пугачева с семьей уехала из Израиля, стало известно после обострения ситуации на Ближнем Востоке. По утверждению источников, певица воспользовалась кипрским паспортом, который автоматически получила после покупки дорогостоящей недвижимости в 2017 году.

Тем временем певица Ольга Зарубина призвала Пугачеву извиниться перед гражданами России и поддерживающими военную спецоперацию артистами за слова о "рабах и холопах".

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