Гидрометцентр пообещал "сумасшедшее тепло" в Москве в длинные выходные

Температура может достигать 15 градусов

В ноябрьские праздничные выходные дни с 4 по 6 ноября в столичном регионе прогнозируется аномально теплая погода. Об этом во вторник, 31 октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что в пятницу и субботу температура будет примерно на 2–3 градуса выше нормы — теплая погода, хотя небольшие осадки в виде дождя ожидаются.

Затем, по словам эксперта, "опять начнется повторение сумасшедшего тепла". 5 ноября придет мощный поток теплых воздушных масс с юга и юго-востока. В итоге в воскресенье температура составит 8–13 градусов тепла, в понедельник, 6 ноября, столбики термометров могут достичь 15 градусов, сообщает АГН "Москва".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что пик потепления на наступившей неделе в столичном регионе будет приходиться на среду, 1 ноября. По словам эксперта, это "претензия на повтор рекорда далекого 1934 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 12,6 градуса".

Его коллега Михаил Леус рассказал в своем Telegram-канале, что ночь на 31 октября в столице заняла пятое место в списке самых теплых последних ночей октября за все время метеонаблюдений. Однако ночь на 1 ноября может стать рекордно теплой, поскольку ожидается до 9 градусов выше нуля.

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