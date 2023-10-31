ВС России отразили атаки штурмовиков ВСУ на трех направлениях

Потери противника - до 450 человек за сутки

Российские силы отбили атаки украинских штурмовых отрядов на трех направлениях.

Об этом во вторник, 31 октября, в ходе ежедневного брифинга сообщили в Минобороны России. На купянском направлении ВС России отразили пять атак штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ. Бой проходил возле Синьковки в Харьковской области.

На краснолиманском направлении наша армия отбила три атаки штурмовых групп 21-й и 24-й механизированных бригад ВСУ на территории ЛНР и ДНР.

Возле Работино в Запорожской области отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника на трех направлениях за сутки составили до 450 военнослужащих и более 30 единиц техники.

Ранее в Минобороны России сообщили, что системы ПВО сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты "Нептун", шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также самолеты МиГ-29 и вертолет Ми-8.

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