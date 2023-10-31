Российские ПВО сбили украинские МиГ-29 и вертолет Ми-8

Обезврежены восемь ракет Storm Shadow

Российские системы ПВО сбили в районе Приветного в Запорожской области и близ Веровки под Херсоном украинские самолеты МиГ-29 и вертолет Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным генерала, также перехвачено восемь крылатых ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты "Нептун" и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Над территориями ЛНР и ДНР уничтожено 33 украинских беспилотных летательных аппарата.

Как сообщили в Минобороны, нанесен удар по месту производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров в районе Малодолинского в Одесской области. Всего же за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение живой силе и военной технике в 132-х районах.

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