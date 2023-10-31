Его жена узнала о бывших собственниках апартаментов в последний момент

Из окон бывшей квартиры президента Украины Владимира Зеленского открывается по-настоящему красивый вид на Крым. Об этом в ходе интервью изданию "АиФ" заявил супруг новой хозяйки элитных апартаментов.

Супруг назвал покупку квартиры в Крыму одним из лучших капиталовложений за последние годы и подчеркнул, что риелторы ничего не рассказывали им о бывших собственниках элитной жилплощади. По его словам, они узнали, что купили некогда принадлежавшую семье Владимира Зеленского недвижимость лишь только после заключения сделки.

"Дети будут дышать свежим воздухом, мы очень рады, исключительно повезло. Вид красивый и место красивое!" – заключил муж хозяйки квартиры.

Накануне квартиру украинского лидера Владимира Зеленского в Крыму продали на аукционе за 44,3 млн рублей. Жилье, расположенное в ялтинском поселке Ливадия, было ранее национализировано.

Власти Крыма неоднократно подчеркивали, что средства от продажи квартиры Владимира Зеленского – как и другого национализированного имущества украинских олигархов и политиков – пойдут на поддержку участников военной спецоперации и их семей.

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