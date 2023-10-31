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Глава Дагестана указал на причину проведения беспорядков в аэропорту Махачкалы

16:14
  • вторник
  • 31 октября 2023

Западные страны на этом не остановятся

Аэропорт Махачкалы был выбран для массовых беспорядков неслучайно – это стратегический объект авиационной инфраструктуры страны, предназначенный для предотвращения полетов летальных аппаратов иностранной разведки. Об этом в интервью "Соловьев Live" заявил глава республики Дагестан Сергей Меликов.

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Глава региона назвал аэропорт Махачкалы самым южным объектом авиационной инфраструктуры страны и подчеркнул, что именно этот аэропорт используется российскими военными для поддержания миротворческого контингента, находящегося на территории Нагорного Карабаха.  

"Это аэропорт, который может воспрепятствовать полетам иностранных разведывательных самолетов. Иными словами, это очень важный аэропорт", - заявил Меликов, чьи слова приводит РИА Новости.

Комментируя массовые беспорядки на территории Дагестана, политик призвал руководителей силовых ведомств быть готовыми к новым акциям, организованным при содействии западных стран. По его словам, сотрудники иностранных спецслужб пытаются "раскачать кавказскую лодку" для дестабилизации внутриполитической ситуации во всех титульных регионах России.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов уже указывал на причастность украинских властей к массовым демонстрациям на территории аэропорта Махачкалы, при этом отмечая, что участвовавшие в протестной акции дагестанцы стали жертвами провокации, подготовленной западными спецслужбами.

29 октября группа людей выбежала на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Зачинщики беспорядков, предположительно, искали евреев на борту. Пострадали более 20 человек – как и силовики, так и гражданские лица.

В настоящий момент ситуация полностью контролируется местными властями. Аэропорт Махачкалы закрыт до 31 октября. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

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