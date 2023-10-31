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Песков назвал волатильность курса рубля нормальным экономическим явлением

15:36
  • вторник
  • 31 октября 2023

Аналогичная ситуация происходит и в других странах

Волатильность курса национальной валюты – нормальное экономическое явление. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин оценил ситуацию с колебанием рубля
Центробанк повысил ключевую ставку сразу до 15%

По его словам, в условиях геополитической нестабильности подобного рода колебания происходят не только с рублем, но и с другими валютами.

"Бывают периоды, когда он падает, бывают периоды, когда он укрепляется", - приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос журналиста о текущем состоянии национальной валюты страны.

Развивая тему, спикер Кремля подчеркнул, что причиной волатильности курса рубля не являются инициированные властями особые условия выхода из России компаний, принадлежащих недружественным странам.

На минувшей неделе Центробанк принял решение об очередном повышении ключевой ставки. В этот раз руководство денежно-кредитного регулятора подняло ставку сразу на 2 п.п. – c 13 до 15 процентов.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно называл деятельность профильных ведомств по стабилизации курса национальной валюты правильной и указывал, что рано или поздно от принимаемых руководством ЦБ макроэкономических решений будет результат.

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