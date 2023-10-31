Сборная России по хоккею попала в одну группу с США на ОИ-2026

При этом неясно, допустят ли россиян к участию в этой Олимпиаде
Сборная России по хоккею, если она будет допущена к участию в зимней Олимпиаде 2026 года, сыграет в одной группе с США. Об этом во вторник, 31 октября, рассказали в Международной федерации хоккея.
На официальном сайте IIHF говорится, что Россия и США представят квартет С, остальные участники которого будут определены по результатам квалификации.
При этом подчеркивается, что в настоящее время участие России в хоккейном турнире ОИ-2026 носит условный характер.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что МОК демонстрирует этническую дискриминацию в отношении российских спортсменов, а подходы комитета по допуску к участию в Олимпийских играх противоречат самой природе спорта.
Это замечание не понравилось функционерам МОК, они заявили, что участие в Олимпиаде "не является правом человека", есть "строгие условия" допуска к этому турниру, соответствующие Олимпийской хартии.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"