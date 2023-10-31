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Сборная России по хоккею попала в одну группу с США на ОИ-2026

15:28
  • вторник
  • 31 октября 2023

При этом неясно, допустят ли россиян к участию в этой Олимпиаде

Сборная России по хоккею, если она будет допущена к участию в зимней Олимпиаде 2026 года, сыграет в одной группе с США. Об этом во вторник, 31 октября, рассказали в Международной федерации хоккея.

На официальном сайте IIHF говорится, что Россия и США представят квартет С, остальные участники которого будут определены по результатам квалификации.

При этом подчеркивается, что в настоящее время участие России в хоккейном турнире ОИ-2026 носит условный характер.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что МОК демонстрирует этническую дискриминацию в отношении российских спортсменов, а подходы комитета по допуску к участию в Олимпийских играх противоречат самой природе спорта.

Это замечание не понравилось функционерам МОК, они заявили, что участие в Олимпиаде "не является правом человека", есть "строгие условия" допуска к этому турниру, соответствующие Олимпийской хартии.

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Сборная России по хоккею
Сборная России по хоккею
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