Соединенные Штаты превратили Украину в полигон

Американские власти превратили Украину в полигон для военно-биологических экспериментов и готовили ее к боевым действиям против России. Такое заявление сделал во вторник, 31 октября, секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что США на Украине "спровоцировали государственный переворот, потакали насаждению неонацистской идеологии, превратили Украину в полигон для военно-биологических экспериментов, закрывали глаза на убийства мирного населения Донбасса".

Секретарь Совбеза также обратил внимание на разжигание Вашингтоном конфликта на Ближнем Востоке и на подрыв "Северных потоков", а также на попытки решать свои экономические проблемы за счет других.

Соединенные Штаты уже исчерпали отпущенный им кредит доверия, цитирует Патрушева ТАСС.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что в мире формируются новые центры влияния в противовес однополярному геополитическому устройству. Но США всеми силами стараются удержать позиции гегемона, а все, кто выступает против западного диктата, подвергаются давлению, в том числе силовому.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям администрации президента США Джон Кирби признал, что Россия может добиться тактических успехов в конфликте на Украине в ближайшие месяцы.

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