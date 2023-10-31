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Патрушев рассказал о подготовке Украины Вашингтоном к боям против России

15:38
  • вторник
  • 31 октября 2023

Соединенные Штаты превратили Украину в полигон

Американские власти превратили Украину в полигон для военно-биологических экспериментов и готовили ее к боевым действиям против России. Такое заявление сделал во вторник, 31 октября, секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
Минобороны заявило о подготовке США наступательной биологической программы

Он подчеркнул, что США на Украине "спровоцировали государственный переворот, потакали насаждению неонацистской идеологии, превратили Украину в полигон для военно-биологических экспериментов, закрывали глаза на убийства мирного населения Донбасса".

Секретарь Совбеза также обратил внимание на разжигание Вашингтоном конфликта на Ближнем Востоке и на подрыв "Северных потоков", а также на попытки решать свои экономические проблемы за счет других.

Соединенные Штаты уже исчерпали отпущенный им кредит доверия, цитирует Патрушева ТАСС.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что в мире формируются новые центры влияния в противовес однополярному геополитическому устройству. Но США всеми силами стараются удержать позиции гегемона, а все, кто выступает против западного диктата, подвергаются давлению, в том числе силовому.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям администрации президента США Джон Кирби признал, что Россия может добиться тактических успехов в конфликте на Украине в ближайшие месяцы.

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Николай Патрушев
Николай Патрушев
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