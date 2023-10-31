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Бойцы батальона "Крым" впервые сбили украинскую "Бабу Ягу"

15:35
  • вторник
  • 31 октября 2023

Выяснилось, что бороться с ними можно

Тяжелый украинский коптер Reactive Drone Agric RDE616, известный в военной среде под названием "Баба Яга", сбили на запорожском направлении бойцы добровольческого батальона "Крым". Эта боевая модернизация сельскохозяйственного дрона способна нести заряды весом до 40-50 килограммов, передает ТАСС.

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Коптер такого класса считается почти неуловимым – и, как говорят военкоры, "жутко вредным". Однако бойцы батальона "Крым" выяснили, что бороться с ними можно – и весьма продуктивно. Первую "Бабу Ягу" уничтожили минувшей ночью.

Украинский тяжелый коптер 2016 года конструкции предназначен для опыления полей. Точность позиционирования до 1 метра, заявленная дальность действия — 20 километров, высота полета — 7 километров. Его приспособили для бомбардировки объектов минами калибра (82 и 120 миллиметров. Эти БПЛА оснащены несколькими радиоканалами, защищенными от систем радиоэлектронной борьбы.

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