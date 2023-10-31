МакSим рассказала о предательстве близких во время ее болезни

Певица уже "отпустила" ситуацию

В интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец певица МакSим рассказала, что, пока она тяжело болела, люди, которых она считала близкими, повели себя крайне некрасиво в ее отношении.

"Некоторые близкие люди стали узнавать, как удочерить мои детей, чтобы оформить на себя имущество. Спустя время, как оказалось, некоторые, с кем я работала много-много лет и настолько им доверяла, что не проверяла ничего, подписывали какие-то документы моей подписью, пока я в коме", - поделилась певица.

Он добавила, что не стала разбираться, когда махинации раскрылись, а "просто отпустила - и стало легче".

В 2021 году МакSим тяжело болела ковидом - певица впала в кому, поражение легких у нее было около 90%. За время болезни у певицы атрофировались мышцы ног. Она с трудом передвигалась и похудела на 34 килограмма.

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