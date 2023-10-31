Патрушев заявил о причастности США к теракту на "Северных потоках"

Американцы решают свои экономические проблемы за счет других

Американские власти взорвали магистральный газопровод "Северный поток" для создания искусственного дефицита энергоносителей в странах ЕС. Об этом в ходе брифинга заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Глава ведомства указал на истинный мотив участия США в кризисной ситуации на территории Украины, подчеркнув, что администрация нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена таким способом добилась разрыва экономических отношений между Россией и ведущими странами Европы.

"Американцы взорвали "Северные потоки", чтобы Европа не смогла получать природный газ из России", - пояснил Патрушев, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, главная причина диверсии на газовой нити – это стремление властей США решить свои экономические проблемы за счет других стран.

Представители экспертного сообщества Запада и России неоднократно называли США и ЕС главными интересантами теракта на "Северных потоках". Так, например, спустя год после случившегося журналист-расследователь Сеймур Херш открыто обвинил Вашингтон в диверсии на газовой нити, отметив, что американские спецслужбы, устроившие взрыв, не оставили после себя никаких следов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"