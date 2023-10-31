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Армия Израиля заявила об ожесточенных боях в глубине Газы

17:19
  • вторник
  • 31 октября 2023

Израильские военные уничтожили опорный пункт боевиков

Военнослужащие ЦАХАЛ ведут ожесточенные бои против палестинского движения ХАМАС на глубинных территориях Газы, передает официальный Telegram-канал Армии обороны Израиля.

Армия Израиля провела танковый рейд на севере сектора Газа
В ХАМАС заявили об ожесточенных боях на северо-западных территориях Газы

Израильские военные атаковали расположенный в центральной части Газы укрепленный пункт палестинских боевиков, уничтожив не только наблюдательные пункты, но и противотанковые расчеты, уточнили в ЦАХАЛ.

Накануне бойцы движения ХАМАС участвовали в боевых действиях против военнослужащих армии Израиля на северо-западных территориях палестинского анклава. В ходе противостояния активно применялись как стрелковые, так и противотанковые вооружения.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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