Патрушев рассказал о плюсах и минусах параллельного импорта для экономики

Использование этого механизма должно быть обоснованным

Параллельный импорт – главная причина отсутствия инновационной активности в экономическом секторе страны. Об этом в ходе брифинга заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, дальнейшее использование инструментов обхода антироссийских санкций Запада – в том числе и параллельного импорта – должно быть обоснованным текущими макроэкономическими показателями страны.

"Иначе параллельный импорт не способствует повышению инновационной активности в реальном секторе экономики", - заявил Патрушев, чьи слова приводит РИА Новости.

Рассуждая о плюсах и минусах параллельного импорта, глава ведомства пришел к выводу, что, несмотря на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке, подобного рода инструменты все еще не позволили окончательно решить проблему технологической независимости России.

После начала Россией военной спецоперации на территории Украины и введения странами Запада экономических санкций ряд зарубежных компаний прекратил работу на отечественном рынке – иностранные экспортеры приостановили поставки некоторых товаров в страну.

Во избежание дефицита товаров на внутреннем рынке России и обеспечения всех потребностей российских граждан был разрешен механизм параллельного импорта – ввоза товаров без разрешения правообладателя.

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