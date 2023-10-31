Западные страны устали от Украины

Следствием решительного отказа США от финансирования ВСУ станет победа ВС России в конфликтной ситуации на территории Украины. Об этом в ходе брифинга заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Глава ведомства признал, что страны Запада действительно устали от украинского кризиса. По его словам, президент России Владимир Путин знает об этом и ожидает, что уже в ближайшее время США и ЕС откажутся от широкомасштабной поддержки Украины.

"Если мы не будем поддерживать Украину, тогда Россия одержит победу", - заключил Остин, чьи слова приводит газета "Известия".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что эскалация палестино-израильского конфликта, вероятно, приведет к существенному снижению внимания мировой общественности к проблемам ВСУ, возникшим в ходе реализации летнего этапа украинского контрнаступления.

9 октября член Совета Федерации Алексей Пушков указал на значительное снижение приоритетности Украины во внешнеполитической стратегии Запада из-за нового витка эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, отметив, что теперь администрация президент США будет финансировать как минимум два направления – украинское и израильское.

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