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Глава Пентагона назвал условие победы России в украинском конфликте

19:20
  • вторник
  • 31 октября 2023

Западные страны устали от Украины

Следствием решительного отказа США от финансирования ВСУ станет победа ВС России в конфликтной ситуации на территории Украины. Об этом в ходе брифинга заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Пушков: приоритетность Украины для Запада снизится из-за эскалации в Израиле
Зеленский: внимание мирового сообщества к Украине снизится из-за Израиля

Глава ведомства признал, что страны Запада действительно устали от украинского кризиса. По его словам, президент России Владимир Путин знает об этом и ожидает, что уже в ближайшее время США и ЕС откажутся от широкомасштабной поддержки Украины.

"Если мы не будем поддерживать Украину, тогда Россия одержит победу", - заключил Остин, чьи слова приводит газета "Известия".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что эскалация палестино-израильского конфликта, вероятно, приведет к существенному снижению внимания мировой общественности к проблемам ВСУ, возникшим в ходе реализации летнего этапа украинского контрнаступления.  

9 октября член Совета Федерации Алексей Пушков указал на значительное снижение приоритетности Украины во внешнеполитической стратегии Запада из-за нового витка эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, отметив, что теперь администрация президент США будет финансировать как минимум два направления – украинское и израильское.   

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