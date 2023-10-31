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Лавров назвал недопустимым распространение палестино-израильского конфликта

20:07
  • вторник
  • 31 октября 2023

Удары ВВС Израиля по Сирии приведут к эскалации кризиса

Распространение палестино-израильского конфликта на территорию Сирии и другие страны региона – недопустимый сценарий развития событий. Об этом в ходе брифинга заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Путин назвал способ решения палестино-израильского конфликта
Израиль нанес мощные авиаудары по военной инфраструктуре Сирии

"Москва выступает против нанесения ударов ВВС Израиля по сирийской территории", - заявил Лавров, чьи слова приводит газета "Известия".

Министр указал на необходимость скорейшего прекращения боевых действий на территории Газы и призвал политических лидеров Запада к осуществлению решительных шагов по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.

На прошлой неделе израильские истребители нанесли серию мощных авиаударов по расположенным на территории Сирии объектам военной и критической инфраструктуры ХАМАС. Удары наносились в ответ на атаки приграничных территорий Израиля.

Власти России неоднократно призывали участников обострения палестино-израильского конфликта к прекращению огня и возобновлению переговорного процесса.

В частности, российский лидер Владимир Путин даже называл наиболее реальный способ урегулирования конфликтной ситуации на территории Ближнего Востока. По его мнению, для предотвращения кровопролития члены Совета Безопасности ООН должны предпринять шаги по созданию независимого и суверенного государства Палестина.

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