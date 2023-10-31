Собянин принял решение о комплексном развитии двух территорий в районах Солнцево и Митино

На месте старых нежилых зданий появятся производства, офисы и жилье

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что столичные власти приняли решение о комплексном развитии двух территорий в районах Солнцево и Митино.

"На месте старых нежилых зданий построим производства, офисы, жилье, в том числе по программе реновации, и другую недвижимость. В результате создадим больше тысячи рабочих мест", - отметил глава города.

Как добавил мэр, уже реализуются реализуется 47 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 677 гектаров.

По словам Собянина, итогом станет появление городских кварталов, в которых можно комфортно жить и работать.

Днем ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что с начала года на территории промышленных и коммунальных зон построено и введено в эксплуатацию 128 различных объектов недвижимости общей площадью более 4,8 миллиона квадратных метров - в том числе 65 жилых домов на 2287 квартир. До конца года в границах промзон планируется построить еще 66 объектов недвижимости площадью около 2,1 миллиона "квадратов".

До этого Собянин объявил, что в Москве проведут реорганизацию территории бывшего завода "МиГ" в Беговом районе. На месте промзоны построят современный городской квартал, где возведут в том числе и дома по программе реновации.

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