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Депутат Госдумы оценил нанесенный аэропорту Махачкалы ущерб в 285 млн рублей

21:23
  • вторник
  • 31 октября 2023

Участвовавшие в протестной акции дагестанцы рано или поздно понесут наказание

Нанесенный аэропорту Махачкалы ущерб в результате массовых беспорядков оценивается в 285 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы России от республики Дагестан Хизри Абакаров.

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"Сегодня сумма подсчитанного ущерба уже достигла 285 миллионов рублей, и подсчет еще ведется", - написал Абакаров.

Депутат назвал участников демонстрации "вредителями" и подчеркнул, что рано или поздно сотрудники правоохранительных органов идентифицируют организаторов беспорядков и заведут против них дела по одной из тяжелейших статей уголовного кодекса России – "Захват стратегического объекта авиационной инфраструктуры".

По словам парламентария, участвовавшие в протестной акции жители республики будут возмещать нанесенный ущерб аэропорту Махачкалы "из собственного кармана".

Ранее глава республики Дагестан Сергей Меликов указывал, что западная агентура неслучайно выбрала для проведения массовых беспорядков именно аэропорт Махачкалы – кураторы киевского режима планировали вывести из строя стратегический объект авиационной инфраструктуры региона, предназначенный для предотвращения полетов иностранных БПЛА над территорией России.

29 октября группа людей выбежала на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Зачинщики беспорядков, предположительно, искали евреев на борту. Пострадали более 20 человек – как и силовики, так и гражданские лица.

В настоящий момент ситуация полностью контролируется местными властями. Аэропорт Махачкалы закрыт до 31 октября. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

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