Как прежде наживались на украинском

Звезды Давида появились на зданиях, принадлежащих французским евреям в Сент-Уэне в пригороде Парижа. Аналогично были помечены дома и в самой французской столице. Мэр города осудил антисемитскую выходку и заявил, что власти Пятой республики привержены ценностям толерантности и защищают всех граждан, вне зависимости от их взглядов. Заявления об актах вандализма направлены в прокуратуру. Однако проживающим во Франции евреям от этого не легче. Они больше не чувствуют себя в безопасности.

Многие евреи, общаясь с журналистами, вынуждены скрывать свои лица. В целях безопасности. По тем же причинам на улицах таких толерантных европейских городов они теперь опасаются носить кипу или иные национальные атрибуты. Зато постпред Израиля при ООН демонстративно прикрепил на пиджак желтую звезду. Такую символику евреи обязаны были использовать в период Холокоста, чтобы их сразу могли отличать в общественных местах. Но у дипломата, в отличие от обычного жителя того же Парижа, риска подвергнуться нападению намного меньше. Особенно в стенах штаб-квартиры ООН.

Генассамблея ООН не согласилась с тем, что лучшая защита - это нападение, пусть и ответное. И приняла резолюцию арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Правда, это решение носит только рекомендательный характер. Но даже такой документ - уже прорыв. И отражает преобладающие в мире настроения.

Госсекретарь США едва попытался убедить Сенат в том, что его страна солидарна с Израилем в необходимости продолжать боевые действия, как выступление прервали протестующие. Несмотря на усилия охраны, продолжить агитировать за помощь Израилю и Украине Энтони Блинкен смог далеко не сразу. В зале поднимали то плакаты, то испачканные красной краской руки.

Великобритания на пару с США раз за разом блокируют резолюции в Совбезе ООН по немедленному прекращению кровопролития. Принять обязательное к исполнению волевое решение не могут уже больше двух недель. Наш постпред при Организации Объединенных Наций Василий Небензя напрямую обратился к своему американскому коллеге: "Объясните, почему вы против прекращения огня? Означает ли это, что США, будучи постоянным членам СБ, поддерживает доктрину "тотального возмездия" в Газе? Где же ваше сочувствие к мирным жителям, которые вы так красноречиво выражаете на каждом заседании Совета по Украине? И это при том, что жизнь мирных граждан на Украине и близко не подвергается таким угрозам, как палестинцы в Газе".

Вместо ответа от представителя США - обвинения, мол, Россия пытается переложить на Вашингтон ответственность за ближневосточный кризис. Все по старой методичке: лучшая защита - нападение. Не озвучивать же публично, как взлетела прибыль американских корпораций! Причем не исключено, что Штаты действуют по принципу "и нашим, и вашим". Ведь до сих пор открытым остается вопрос, откуда у ХАМАС американские автоматы.

"Везде, куда приезжает военная машина США, люди оказываются в отчаянном положении. Штаты направили на Украину боеприпасы с обедненным ураном и кассетные бомбы, отправили авианосные боевые группы в Средиземное море, отправили оружия и боеприпасы в Израиль. Факты доказывают, что Вашингтон является закулисным манипулятором мировых беспорядков и крупнейшим разрушителем регионального мира и стабильности", - заявил У Цянь, официальный представитель Министерства национальной обороны КНР.

В Конгресс США внесен законопроект о помощи Израилю на 14 миллиардов долларов. Из документа, несмотря на возражения Белого Дома, убрали строчку о финансировании Украины. Теперь все, что остается команде Байдена, - поддерживать киевский режим морально. На праздновании Хэллоуина госсекретарь Блинкен нарядил сына в костюм цвета хаки, очень напоминающий заношенные толстовки кровавого диктатора, дочь - в желто-синее платье.

С ролью украинских попрошаек дети справились на отлично. С протянутой рукой - к дедушке Джо за конфетами. У последнего сильно тряслись руки, как будто отдавал последнее. Либо это все-таки не эмоции, а возраст. Несколько раз 80-летний политик ронял конфеты на пол.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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