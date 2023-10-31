Стало известно о намерении ЕС ввести новые торговые ограничения против России

Санкции будут распространяться как на импорт, так и на экспорт

В рамках 12-го пакета антироссийских санкций члены ЕС планируют ввести торговые ограничения, суммарный объем которых составит порядка 5,3 млрд евро, передает информагентство Bloomberg со ссылкой на источник из штаб-квартиры Евросоюза в Брюсселе.

Агентство уточняет: новые санкции в отношении России, вероятно, будут распространяться не только на импорт, но и на экспорт.

При этом принимающие решения органы ЕС планируют включить в новый ограничительный пакет свыше 100 физических и как минимум 40 юридических лиц, указал источник.

Ранее президент России Владимир Путин уже заявлял о происходящих во всех ключевых отраслях страны структурных изменениях. При этом политик подчеркивал, что инициаторам антироссийских санкций – странам Запада – так и не удалось разрушить экономический потенциал России.

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