В ООН выступили против насильственного переселения мирных жителей Газы

Власти Израиля планируют вывезти их на Синайский полуостров

Руководство ООН выступает против насильственного перемещения жителей Газы. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы четко выступаем против насильственного перемещения людей", - приводит РИА Новости ответ чиновника на вопрос журналиста о планах Израиля по переселению порядка двух млн жителей палестинского анклава на территории других стран Ближнего Востока – например, Египта или Иордании.

Накануне власти Израиля признали существование плана по переселению мирных жителей Газы на подконтрольную Египту территорию – Синайский полуостров.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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