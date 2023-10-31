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Эрдоган обвинил Израиль в совершении преступлений против человечности

22:14
  • вторник
  • 31 октября 2023

Действия израильских военных поддерживает Запад

Поддерживаемые Западом власти Израиля уже на протяжении 25 дней совершают преступления против человечности. Об этом в ходе брифинга заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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По словам политика, западные страны в очередной раз не выдержали испытания гуманностью – на этот раз на территории палестинского анклава.  

"При безоговорочной поддержке ЕС и США правительство Израиля в течение 25 дней на глазах у всего мира совершает преступление против человечности", - заявил Эрдоган, чьи слова приводит РИА Новости.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара продолжит прикладывать усилия для привлечения к ответственности израильских руководителей, виновных в совершении военных преступлений на территории Газы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указывал, что действия военнослужащих ЦАХАЛ уже давно перестали быть просто самообороной и переросли в стадию самой настоящей "резни и варварства".

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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