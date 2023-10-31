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Армия Израиля подтвердила гибель людей при ударе по лагерю беженцев

22:53
  • вторник
  • 31 октября 2023

Представитель ЦАХАЛ обвинил в произошедшем ХАМАС

Израильские ВВС нанесли серию ударов по лагерю беженцев при попытке ликвидировать одного из полевых командиров палестинского движения ХАМАС. Об этом в ходе интервью новостному телеканалу CNN заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт.   

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Военный назвал устранение командира радикального движения главной целью авиаудара ВВС Израиля по лагерю беженцев на территории Газы. При этом, по его словам, ответственность за произошедшее лежит на "прячущихся за спинами мирных жителей" руководителях ХАМАС.  

"Это трагедия войны", - приводит РИА Новости ответ Хехта на вопрос корреспондента о мирных людях, погибших в результате авиаудара.  

В результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия погибло как минимум 400 человек. Жертвами атаки ВВС Израиля в основном стали женщины и дети.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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