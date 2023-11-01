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Успехи ВС России вынудили Залужного бросить в бой последние резервы

08:24
  • среда
  • 01 ноября 2023

ВСУ столкнулись с кризисными ситуациями

Вооруженные силы Украины столкнулись с кризисными ситуациями на многих участках фронта после того, как ВС России перешли к "активной обороне". Успехи российских войск вынудили главкома ВСУ Валерия Залужного отправить в бой последние резервы, сообщило издание Myśl Polska.

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Только дилетант может сейчас отрицать превосходство российских войск, пишет обозреватель польского издания Кшиштоф Подгурский. По его мнению, назревает прорывное столкновение, итог которого станет поворотным моментом войны за Украину - как это было в Дебальцеве в 2015 году (тогда ВСУ оказались в котле).

Автор отмечает, что российскому командованию удалось буквально "в свете прожекторов" - под неусыпным оком американских спутников, снабжающих информацией Киев - хитрым способом добиться концентрации больших сил артиллерии, танков и пехоты под Авдеевкой. По подсчетам экспертов, соотношение сил - примерно 1:4.  Подгурский считает, что захват Авдеевки россиянами, как и Дебальцева в 2015 году, может стать концом военных действий и началом дипломатических решений.

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