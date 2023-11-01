ВСУ столкнулись с кризисными ситуациями

Вооруженные силы Украины столкнулись с кризисными ситуациями на многих участках фронта после того, как ВС России перешли к "активной обороне". Успехи российских войск вынудили главкома ВСУ Валерия Залужного отправить в бой последние резервы, сообщило издание Myśl Polska.

Только дилетант может сейчас отрицать превосходство российских войск, пишет обозреватель польского издания Кшиштоф Подгурский. По его мнению, назревает прорывное столкновение, итог которого станет поворотным моментом войны за Украину - как это было в Дебальцеве в 2015 году (тогда ВСУ оказались в котле).

Автор отмечает, что российскому командованию удалось буквально "в свете прожекторов" - под неусыпным оком американских спутников, снабжающих информацией Киев - хитрым способом добиться концентрации больших сил артиллерии, танков и пехоты под Авдеевкой. По подсчетам экспертов, соотношение сил - примерно 1:4. Подгурский считает, что захват Авдеевки россиянами, как и Дебальцева в 2015 году, может стать концом военных действий и началом дипломатических решений.

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