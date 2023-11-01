Илон Маск: США управляет человек, контролирующий телесуфлер Байдена

Президент США уже давно работает в жанре пародии на самого себя

Кто вы, застрельщики геополитических революций? Просто интересно, как себе представляют мир люди, которые берут на себя функции руководителей этого мира, указывают, куда идти человечеству? Кто есть кто в глобальных геополитических играх? Выясняется, что они не очень-то и разбираются, что в географии, что в политике.

"Есть такой человек, Виктор Орбан, слышали? Он, возможно, один из самых сильных лидеров в мире. Он лидер Турции", - заявил Дональд Трамп.

Потом вспомнил, что Орбан - это президент Венгрии, но нашел общую границу у Венгрии и России, которой, разумеется, не существует. Зато пародии на бессильного старика Байдена - беспроигрышный жанр. Он кормит не только Трампа, но и многочисленных звёзд американского телевидения. Например, ведущего популярного шоу "В субботу вечером".

Впрочем, Байден уже давно работает в жанре пародии на самого себя. Беззаветный защитник Украины в географии тоже не силен, да и собой владеет плохо. На празднике Хеллоуин, как иронизировали наблюдатели, нарядился в самого себя - лучший костюм. Ни разу не упал в кадре. Правда, подарки детям вручал с трудом. А вот дети Энтони Блинкена стали звёздами вечеринки. Сынок изображал большого геополитического гения Зеленского с сумой в руках. Дочурка, завёрнутая в жовто-блакитное полотно, видимо, олицетворяла Украину в целом. Да и посыл понятен: "Незалежная" ждёт американских подарков как манны небесной.

О присутствии американских лидеров в публичном пространстве достаточно точно высказался Илон Маск: "Настоящий президент - это тот, кто управляет его телесуфлёром. Путь к настоящей власти - это путь к телесуфлёру".

А если сбой суфлёра - куда мир покатится? Грош цена геополитикам без суфлера, у которых в действительности всё не так, как на самом деле.

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