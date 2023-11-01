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Гривач: Над Шольцем смеются в европейских СМИ

08:56
  • среда
  • 01 ноября 2023

Эксперт оценил мировой рынок энергоресурсов

Экономические проблемы, с которыми столкнулись западные страны из-за своего антироссийского курса, вынуждают политиков искать замену нашим энергоресурсам. Канцлер Германии Шольц нанёс визит в Нигерию в поисках дешёвого газа. Президент Франции Макрон отправляется в Казахстан и Узбекистан для обсуждения в том числе возможностей поставок урана.

В каком состоянии находится мировой рынок энергоресурсов? И каких колебаний цен можно ожидать на нём? В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

"Шольцу и его команде нужно демонстрировать хоть какую-то активность. Ситуация действительно такая – уже смеются активно в европейских СМИ. Этот процесс им нужно как-то сгладить", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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