Минобороны показало работу ракетных комплексов "Искандер"

Они наносят удары по инфраструктуре ВСУ

Высокоточные удары по командным пунктам и инфраструктуре ВСУ нанесли расчеты российских ракетных комплексов "Искандер". Новые кадры опубликовало наше Минобороны.

"Искандеры" зарекомендовали себя как грозное оружие, от ракет которого не спрятаться. Дальность поражения цели - до 500 километров. Наши бойцы уничтожают объекты противника в любое время дня и ночи, независимо от погодных условий. Для этого применяют как баллистические, так и крылатые ракеты. Точность ювелирная. Как доложила разведка, в этот раз ракета влетела прямо в открытое окно на втором этаже штаба ВСУ, где проходило совещание.

Надежную защиту российских подразделений от воздушных атак обеспечивают экипажи ЗРК "Тор-М1" на краснолиманском направлении. Зенитчики несут дежурство круглосуточно, непрерывно сканируя воздушное пространство. Радиолокационное оборудование работает так же эффективно, как и боевая часть комплекса - одним ударом ТОРы способны уничтожать сразу несколько вражеских беспилотников.

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