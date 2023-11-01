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Минобороны представило новых героев спецоперации

08:29
  • среда
  • 01 ноября 2023

Бойцы проявили мужество

В Министерстве обороны сообщили имена новых героев, участвующих в специальной военной операции.

Сержант Сергей Антонов вместе со своим артиллерийским расчётом прикрывал наших мотострелков, подвергшихся обстрелу с позиций украинских националистов. Получив разведданные, Сергей оперативно навел орудие и открыл огонь. Благодаря профессионализму сержанта Антонова были уничтожены миномётный расчет и штурмовые группы ВСУ. Попытка наступления боевиков на наши позиции сорвана.

Гвардии младший сержант Олег Вишневский во время боёв с украинскими националистами обеспечивал бесперебойную связь своего подразделения с командованием. В результате очередного обстрела радиостанция получила повреждения, но Олег оперативно восстановил ее работоспособность. Решительные и самоотверженные действия младшего сержанта Вишневского позволили оперативно передать координаты неонацистов и нанести артиллерийский удар по их военной технике и живой силе.

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