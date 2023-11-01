Киевский режим продолжает попытки атаковать территорию России

Поздним вечером вторника, 31 октября, в России была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом рассказали в российском Министерстве обороны.

В ведомстве уточнили, что Украины пыталась нанести удары по территориям Брянской и Курской областей с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Однако российская система противовоздушной обороны ликвидировала два таких аппарата, сообщает РИА Новости.

Между тем правительство Германии уклонилось от ответа на вопрос о применении киевским режимом беспилотников производства ФРГ для атаки на Крымский мост летом 2023 года.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что специальная военная операция на территории Украины будет продолжена для полной ликвидации угрозы нанесения ударов со стороны ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры России.

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