За участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы арестовали 15 человек

Продолжается расследование уголовного дела

Число арестованных за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 15 человек. Об этом в ночь на среду, 1 ноябоя, рассказала руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.

Как пояснила Мамаева, суд признал их виновными в совершении административного правонарушения — "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Восемь человек из них получили административный арест на восемь суток. Еще двоим с учетом состояния здоровья назначено по 60 часов обязательных работ, сообщает РИА Новости.

31 октября работа аэропорта Махачкалы после произошедших беспорядков была полностью восстановлена. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "этой совершенно глупой и бесполезной "акцией" людей напугать не удалось".

При этом депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров рассказал, что в аэропорту Махачкалы сумма ущерба из-за беспорядков уже достигла 285 миллионов рублей, причем подсчет еще ведется.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что случившееся накануне в Дагестане — это попытка дестабилизации и раскола российского общества извне, в том числе с помощью изощренных технологий. Президент поручил спецслужбам действовать жестко и своевременно для защиты конституционного строя.

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