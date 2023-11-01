Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за всю историю наблюдений

Синоптики считают, что впереди новые рекорды

Самой теплой за всю историю наблюдений в Москве стала минувшая ночь. Термометры на метеостанции ВДНХ не опустились ниже плюс 8,3 градуса. Побит рекорд 2008 года, когда в ночь на 1 ноября было плюс 7,8 градуса, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик уточнил в Telegram, что нормальная температура в сумерках для начала ноября - около нуля градусов. По статистике, в это время года ночная температура выше плюс 5 градусов бывает не чаще одного раза в 9-10 лет.

Тишковец отмечает, что возможны новые рекорды. К примеру, в ночь на 2 ноября в столице ожидается от плюс 8 до плюс 10 градусов. А последний рекорд для этой даты был установлен в 1968 году - тогда столбики термометров не опустились ниже плюс 8,5 градуса.

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